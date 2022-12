Foto: Europa Press



El mes de març passat, Diego Matamoros feia saltar totes les allargues respecte al seu estat de salut després de confessar per xarxes socials que estava ingressat i que havia hagut de ser operat a causa d'una malaltia degenerativa. "Ha estat un ensurt força gran", explicava. La seva parella, Marta Riumbau, no es va separar ni un sol dia del costat.

Ara, 9 mesos més tard, el jove ha informat tots els seus seguidors a través de les xarxes socials que ha tornat a ser operat. "Dimarts passat (20 de desembre) vaig decidir posar-me a les mans del doctor David Abejón i el seu equip mèdic de la unitat del dolor a Quirón Salud per veure si podíem solucionar els continus dolors amb què convisc el dia a dia des de fa uns anys mesos des que vaig ser hospitalitzat".

En aquesta ocasió, el resultat ha estat molt positiu perquè l'influencer ha confessat estar molt content "des que he deixat de tenir aquest continu dolor que no em deixava avançar, va ser una intervenció ràpida de 20 minuts al quiròfan i segons vaig acabar anar-me'n cap a casa acompanyat per Marta", que de nou ha estat un gran suport per a ell.

Tot i així, Diego adverteix que de moment els resultats estan per veure, però de moment "puc dir-vos que aixecar-me sense dolors ja és un pas de gegant a la meva vida, veure que hi ha esperança en tot això ha estat com si m'hagués tocat la grossa !".