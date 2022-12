Maria Zurita @ep

María Zurita ha estat una de les cares conegudes que aquest dimecres ha assistit, amb la seva cosina Simoneta Gómez Acebo, Ana Rosa Quintana i Fabiola Martínez, entre d'altres, a la tradicional Zambombá Flamenca amb què la cuinera Pepa Muñoz ha donat el tret de sortida al Nadal.



Una celebració molt especial en què la neboda del Rei Joan Carles ens ha explicat que aquest any les festes es preveuen “tranquiletes” ia casa, amb el seu fill Carlitos, els seus pares la Infanta Margarita i Carlos Zurita, i el seu germà Alfonso. Les nit de Nadal van quedar lluny al Palau de la Zarzuela amb tota la seva família, ja que l'Emèrit continua a Abu Dhabi i, almenys de moment, no està previst el seu retorn al nostre país.



A punt d'acabar l'any, Maria reconeix que el seu balanç del 2022 no pot ser més “positiu”: “Estic molt contenta, ha estat un gran any” . Un any en què el gran públic ha pogut conèixer-la millor gràcies a la seva participació a la darrera edició de 'Masterchef Celebrity', marcada per les duríssimes crítiques que Patricia Conde ha fet al programa. Una polèmica en què la prima del Rei Felip VI té clar de part de qui està: "Jo recolzant la productora. Jo no he vist res del que ha dit i no estic d'acord amb com ha fet les coses, però allà cadascú amb la seva vida. Parla de coses que no són certes, però cadascú és amo de les seves paraules i del que escriu"



Respecte a què li demana al 2023, la filla de Doña Margarita confessa que "només que en sortim" i admet, amb un somriure, que milionari seguirà sense ser perquè no li ha tocat la loteria. Però, què hi ha de cert que en una ocasió els va tocar tant a ella com a la Reina Letizia?: "A mi 20 euros, sent, allò invertit, que alguna cosa és alguna cosa. desmentint una 'llegenda urbana' que resultava molt estranya encara que molts la donaven per certa.