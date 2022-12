Preysler i Vargas Llosa van anar recentment a un acte per separat. Foto: Europa Press

La portada de la revista Hola! d'aquest 28 de desembre en destaca la ruptura definitiva d'Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa. I és que fa dues setmanes se'ls va poder veure en una festa a Madrid... però anant per separat. Dies més tard, la publicació confirma que la socialité i l'escriptor han posat punt final a la seva relació.

Segons apunta aquesta publicació, la gelosia infundada i les discussions" han estat el principal motiu perquè tots dos s'adonessin que no estaven bé. Una notícia que la mateixa Isabel ha confirmat a la publicació, però que no obstant no ha volgut ampliar.

Preysler i Vargas Llosa havien estat parella des del 2015.