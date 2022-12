Foto: Europa Press

Després d'haver ingressat a l'Hospital Puerta de Hierro de Madrid després de patir complicacions en el seu delicat estat de salut, Concha Velasco passarà la nit de Cap d'Any en aquest recinte sanitari.

El seu fill Manuel ho va confirmar amb un comunicat on assegurava que "la nostra mare, Concha Velasco, es troba ingressada a l'hospital. Com sabeu, està malalta des de finals d'estiu de 2021. Durant els darrers temps s'ha debilitat la seva salut de manera ràpida i progressiva a causa de la seva malaltia" explicava, apuntant que "tots els trasllats, tractaments i ingressos que s'han produït des de llavors han respost sempre a prioritaris criteris mèdics. Aquest és un altre ingrés que respon a aquestes directrius mèdiques".



Sincer i honest, el fill de la noia yeyé va confirmar a Y ahora Sonsoles que l'estat de la seva mare és "fràgil" i "delicat", però també ha assegurat que tot i viure aquestes dates tan especials ingressada, està "animada" i acompanyada per tota la família.