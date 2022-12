No es pot dir que el 2022 hagi estat un bon any en l'aspecte amorós de les parelles més famoses del panorama nacional i internacional. La ruptura d'Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa és l'última d'una llarga llista de relacions que s'han trencat, ja siguin per terceres persones o perquè la monotonia va poder amb ells.

Preysler i Vargas Llosa posaven punt final a la seva relació aquest mateix 28 de desembre, després de vuit anys d'amor. En un primer moment podia semblar fins i tot que era una innocentada, però les declaracions a Hola! ho deixaven ben clar: "Mario i jo hem decidit posar fi a la nostra relació definitivament". Alguns dels motius podrien haver estat els gelosia infundada i les discussions, segons apunta la publicació.

Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa / @EP

Però del desamor tampoc se n'ha lliurat la filla, Tamara Falcó , després que la seva relació amb Iñigo Onieva s'acabés per una infidelitat d'ell . El 'bombàs' va arribar pocs dies després que la parella publiqués per xarxes socials que s'havia compromès. Tot i això, es van filtrar unes imatges en què ell besava una noia en un festival.

Tot i que en un primer moment ho va negar dient que la fotografia era anterior a iniciar la seva relació amb la filla d'Isabel Preysler, ell mateix va acabar acceptant que era veritat i demanant perdó... Encara que de poc li va servir, perquè Tamara va tallar la relació des del moment en què ell va dir la veritat.

Tamara Falcó i Iñigo Onieva / Instagram @tamara_falco

Shakira i Gerard Piqué també van posar punt final a la seva relació el 4 de juny passat mitjançant un breu comunicat en sengles xarxes socials. Els rumors havien envoltat la parella els dies previs, i finalment ells mateixos van acabar certificant la notícia.

Sembla que la 'monotonia' i l'aparició de Clara Chía a la vida de l'exfutbolista haurien estat els principals motius de la ruptura després de 12 anys de relació i dos fills en comú, Milan i Sasha.

Gerard Piqué i Shakira el 2019 / @EP

Sonada també va ser la separació de Risto Mejide i Laura Escanes després de 7 anys de relació i una filla en comú. Al setembre, la bomba saltava pels aires i tot va semblar indicar que es va deure a una tercera persona: Míster Jagger. Va transcendir a la premsa que Escanes podria haver tingut un affaire amb el youtuber, cosa que va erosionar la relació amb Risto Mejide fins al punt d'haver d'acabar-la.

Tot i que no se'ls va tornar a relacionar, el que sí que és cert és que la influencer està amb el cantant Álvaro de Luna , encara que segueixen sense confirmar-ho a les xarxes socials.

Laura Escanes i Risto Mejide / @EP

Iñaki Urdangarin també va sorprendre tot Espanya quan al gener se'n van publicar unes imatges amb una altra dona que no era la infanta Cristina. La dona va resultar ser Ainhoa Armentia, una companya de treball, i la seva nova relació va servir per "interrompre" un matrimoni de 24 anys amb la germana de Felip VI.

La infanta Cristina i Iñaki Urdangarin / @EP

Finalment, també ha estat sonor el divorci d' Ana María Aldón i José Ortega Cano . Aldón ho va confirmar al programa Festa a finals d'octubre, després de setmanes en què es va fer públic el seu distanciament. “La conversa ha estat tranquil·la, amb respecte i molt bé perquè tots dos tenim un objectiu comú, que és el més important que tenim a les nostres vides i amb el que cal tenir més cura”, va dir Ana María referint-se al fill de tots dos.