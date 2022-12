El cantant colombià. Foto: Europa Press

Sebastián Yatra és la nova parella d'Aitana Ocaña? Diferents mitjans han especulat, en les darreres setmanes, que el cantant colombià podria estar mantenint una relació amb l'artista de Sant Climent de Llobregat.

De fet, les mamarazzis van apuntar que entre tots dos hi ha química des del 2020, quan van col·laborar en la cançó Cor sin vida .

Tot i això, caçat per Europa Press , el sud-americà ha descartat que hi hagi alguna cosa entre ells. "No, no, som amics. Moltes gràcies. Bon Nadal", va assegurar després d'haver compartit menjar amb uns amics en un restaurant de Madrid.