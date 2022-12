Foto: Instagram (@soraya82)

Tot i que encara no té una data fixada, Soraya Arnelas passarà per l'altar el 2023 per donar-se el sí vull amb Miguel Ángel Herrera, la seva parella des de fa més de 10 anys i amb qui té dues filles en comú.

A l'enllaç, però, no hi acudiran els seus companys de la segona edició d' Operación Triunfo , el programa en què l'extremenya es va donar a conèixer. A què es deu? "No tinc contacte amb ells. Hi seran els que estan al meu dia a dia", va assegurar que cantant, que va dir que no té "cap rancor". En canvi, Chenoa sí que serà una de les convidades.

L'enllaç serà "una cosa íntima", ja que Soraya ha assegurat reiteradament que no vol "un casament amb 300 o 500 persones".