Cristina Pedroche i David Muñoz estudien demanar a la revista que va anunciar el seu embaràs |@EP

Cristina Pedroche i David Muñoz ho tenien tot preparat per anunciar que esperaven el seu primer fill però havien planejat fer-ho aquest 31 de desembre, abans del raïm i les campanades, al cap de les 12, de quan la presentadora es converteix en la gran protagonista de la nit més important de l´any.

Pedroche, de 34 anys, va ser líder d'audiències de les Campanades després de fer història el 2021 en superar TVE, que va posar Anne Igartiburu i Ana Obregón , encara que l'ex de Lequio va estar absent per culpa d'un cóvid. Però la sorpresa que no ha estat tan gran. No els han deixat. La notícia la va avançar la revista Lecturas dimecres passat i va tirar per terra els seus plans.

"A ells ens els ha fet cap gràcia i estan força molestos perquè s'hagi fet públic que estan embarassats, cosa que consideren molt íntima i personal", assegura a Informalia una persona força pròxima al xef i la seva dona. "Hi ha línies vermelles que mai no s'haurien de creuar", han dit ells mateixos a l'anunci que han fet de l'embaràs i que més aviat sembla un comunicat contra la publicació d'aquesta informació.

Segons ens explica aquesta mateixa font, la vallecana i el seu marit “s'està plantejant demanar a la publicació per un delicte contra la intimitat i fins i tot de revelació de secrets”. Han consultat amb els seus advocats i els han dit que temes com és un embaràs són dades sensibles i no han de ser revelades sense consentiment dels implicats.

El comunicat que han enviat ha estat escrit en clau legal. Parlen que és una cosa "íntima" i "personal", i afegeixen que hi havia membres de la seva família que no ho sabien encara, i que ells no havien volgut anunciar-ho perquè encara no era segur dir-ho, a més que ningú els va trucar per consultar o confirmar.

L'opinió dels advocats

Deixen clar que Lecturas ha creuat una línia vermella. Fins i tot diuen que volien anunciar-ho a les seves xarxes socials, quan la informació que maneja Informalia és que l'anunci es produiria durant les Campanades, i no a les xarxes socials. Però ells ja han deixat clar en aquest comunicat que això volien deixar-ho al marge dels mitjans de comunicació.

Fonts jurídiques expliquen a Informalia que Pedroche i Muñoz (42) estarien "en disposició d'interposar una demanda per vulneració del dret a la intimitat personal i familiar, ja que es pot considerar que hi ha hagut una intromissió il·legítima en tractar-se d'un embaràs , un assumpte que afecta el nucli íntim i privat i de l'esfera personal i familiar".