Tamara Gorro i Ezequiel Garay anunciaven la seva separació definitiva a escassos dies de Nadal , després del judici a què la família s'ha vist sotmesa per haver celebrat la nit de Nadal junts, Tamara ha hagut de defensar-se i enviar un contundent missatge als que els critiquen.

Creient que es trobaven davant d'una nova reconciliació, molts n'han qüestionat la intermitència. Però les crítiques també han anat cap a altres parts, com ara l''estranya' relació que mantenen Tamara i Ezequiel sense ser parella, la "roba d'adults" que han lluït Shaila i Antonio aquests dies o la malaltia mental que pateix des de fa temps.

"Em fa ràbia veure en quina punyetera societat vivim", ha dit l'extronista que, malgrat tot, és conscient que el 'hate' que rep prové únicament d'aquest "2% que representa aquest sector nociu que són antics, incoherents i absurds".

Per aclarir tota mena de dubtes, Gorro ha negat la seva reconciliació amb el pare dels fills. "Ezequiel i jo no hem tornat", explica. No és la primera vegada que se'ls veu junts després d'anunciar-ne la ruptura. Fa només uns dies, tots dos van reaparèixer per celebrar l'aniversari del seu fill petit. Una festa de què tots dos van gaudir i en què, com aquest Nadal, van malbaratar complicitat.

UNA SEPARACIÓ AMISTOSA

Gorro i Garay han estat junts més de deu anys i s'han enfrontat a tota mena d'adversitats . La seva relació de parella no ha funcionat, però, això no ha de suposar la fi de la seva història. Tots dos es volen, s'admiren i es respecten, a més, tenen dos fills en comú pels quals intentaran emportar-se sempre el millor que puguin. Cosa que molts no són capaços d'entendre i que la Tamara ha volgut explicar amb la intenció de resoldre aquest tema d'una vegada per totes.

" Només som dues persones que s'han separat, es respecten, s'estimen i s'admiren . Estem disposats a fer-ho tot pels nostres fills. A banda que ens portem fantàsticament bé. Quin estrany, oi?", es pregunta deixant clar que per ella, el que és veritablement estrany és que la societat hagi normalitzat i donat per vàlid "que dues persones se separin i s'hagin de portar a matar" , en lloc de continuar portant-se bé per tot el bo viscut en el passat.

LA LLIBERTAT DE AMB L'EDUQUEN ELS SEUS FILLS

La vestimenta dels seus fills també ha estat posada en dubte en aquesta darrera publicació de Tamara a xarxes socials. Una cosa davant del que ella se sent tranquil·la, ja que considera estar educant els seus nens en llibertat i amb valors adequats. "Fen el que els dóna la gana perquè no fan mal a ningú. Tant Ezequiel com jo considerem que en festes poden fer-ho com una cosa excepcional. Anem a deixar lliures els nens, sempre que no facin mal a ningú, que es vesteixin i facin el que els doni la real gana ”.

ELS SEUS SEGUIDORS QÜESTIONEN LA SEVA MALALTIA MENTAL



Però sens dubte, el tema que potser més ha fastiguejat a Tamara és aquell en què es qüestiona la seva salut mental . La influencer, que fa uns mesos parlava de l'intent de suïcidi que va tenir per culpa de la depressió amb trastorn d'ansietat que pateix , ha esclatat contra aquells que no veuen bé que s'arregli i tracti de gaudir de les festes.

"Una malaltia mental et pot tirar al llit durant quatre o cinc dies sense ganes de res, fins i tot de viure. De fet, per desgràcia, és la primera causa de mort, el suïcidi . Però també és compatible amb poder pintar-te els llavis, ballar, riure i sortir a sopar. I no per això t'estàs inventant res. Permet-t'ho, no et sentis culpable. Els incoherents són els que han d'aprendre el que suposa una malaltia mental" , ha dit.