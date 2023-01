Fotos: Instagram (@lauraescanes)

El 2022 es recordarà per sempre com l'any en què Laura Escanes i Risto Mejide acabaven la seva relació, però per a la influencer , 2023 serà el que marca l'inici del seu romanç amb el cantant Álvaro de Luna.

Tot i que ja s'apuntava que tots dos mantenien un idil·li, va ser la mateixa Escanes qui va publicar, al seu perfil d'Instagram, un reel amb el text I començar el 2023.

Tot i que hi ha més persones al vídeo, és evident la complicitat entre tots dos.