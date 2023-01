Foto: Europa Press

A finals d'octubre del 2022 es va confirmar la ruptura de la relació que mantenien José Ortega Cano i Ana María Aldón. Això ha provocat que tots dos hagin passat un cap d'any complicat després de 4 anys de matrimoni.

L'extorer va estar acompanyat dels seus fills Gloria Camila i José Fernando, però al tornar a Madrid, preguntat per la premsa sobre la possibilitat de prendre accions legals contra Aldón, va deixar anar "res, res, deixi'm tranquil".



Per evitar més preguntes sobre ella i sobre com es troba la seva relació, va decidir allunyar-se dels seus fills per fer una petita passejada pel pàrquing de l'estació. Tampoc es va voler pronunciar sobre Isabel Luna, que no dubtava a posar-se a favor seu i defensar-lo a capa i espasa.