Ana Obregón va presentar les Campanades aquest 31 de desembre del 2022 / @EP

Ana Obregón ha respost molt durament Risto Mejide després del seu desafortunat comentari a les Campanades. Durant l'emissió dels últims minuts del 2022, el presentador va preguntar a Mariló Montero si "tenia alguna cosa per anunciar: un embaràs, la mort d'un ésser estimat, que això dóna sempre dóna audiència...".

Aquest comentari es va interpretar com que feia referència a Cristina Pedroche i Ana Obregón , ja que la primera anunciava aquest 31 de desembre que esperava un fill al costat de Dabiz Muñoz, i la segona els últims anys les morts del seu fill i els seus pares. És per això que Obregón es va sentir greument interpel·lada per aquest comentari desafortunat, i ha reclamat que "no tot s'hi val" des del seu Instagram.

"Els teus comentaris masclistes i repulsius cap a Cristina Pedroche per estar embarassada i cap a mi per haver perdut el meu únic fill dient que utilitzem això per tenir audiència… fan mal. Fan molt de mal", lamentava la presentadora, a la qual cosa afegia que "també dol el teu riure al final del comentari com si fos divertit enterrar un fill. No ho és Risto. I no t'ho desitjo ni a tu ni a ningú".

A més, va voler refrescar-li la memòria amb la seva trajectòria professional: "Durant quatre dècades tinc l'honor (gràcies als equips que m'han acompanyat) d'estar amb els meus treballs entre els 10 programes més vistos de la història de televisió a Espanya. I al cas de Cristina també sempre ha tingut audiència en els seus treballs i èxit”.

I per últim... la gespa final: "Sento que els teus atacs repulsius a dues dones no t'hagin servit de res perquè la teva retransmissió de les campanades ha estat la menys vista de la història de Telecinco".

LES DISCULPES DE RIST



Aprofitant la seva presència al programa Todo Es Mentira, Risto ha volgut demanar disculpes a Ana Obregón, encara que no ha negat que se sent "sorprès". "En primer lloc vull demanar perdó, i no em costa gens demanar perdó sense pal·liatius, sense matisos", deia abans de res el presentador.

"En quin cap cal que jo em pugui riure perquè algú hagi perdut un fill? De veritat algú es creu que jo com a pare puc acceptar això? He defensat i defensaré sempre el dret de les víctimes a expressar el seu dolor allà on vulguin , quan vulguin i com vulguin", afirmava Mejide, que recordava a més que en una entrevista en dies previs havia lloat precisament les dues presentadores.

Finalment, ha apuntat que la direcció d'aquest dard no era precisament Obregón ni Pedroche. "Això Anna no anava amb tu, això anava amb els que ens posen aquí. Els mateixos directius que decideixen el 2020 que la teva d'aquelles campanades tot just 5 mesos després de morir el teu fill. Això va amb el mercat de la morbositat, i jo em sento força contra aquest mercat".