Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa / @EP

El 28 de desembre passat saltava la bomba de l'any, ja que Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa feien oficial la seva ruptura mitjançant una exclusiva a la revista Hola!. El motiu principal d'aquesta separació, segons ella, van ser els cels infundats de l'escriptor. Tot i això, ell mateix es va encarregar de negar-ho i dir que aquests motius "no són certs".

Ara la revista Lecturas ha donat més detalls dels motius d'aquesta ruptura sonora després de 8 anys d'amor, i la culpable no seria altra que... Tamara Falcó, la filla d'Isaber Preysler ! Segons aquesta publicació, els valors de la influencer haurien provocat més d'una discussió a la consolidada parella.



Un dels detonants va ser precisament les incendiàries declaracions que va fer Tamara Falcó a Mèxic el 2 d'octubre passat, durant el Congrés Mundial de les Famílies amb el líder de Fes-te Sentir, Ignacio Arsuaga, on ella va dir: "Ara estem vivint un moment molt complicat per a la humanitat, hi ha tants tipus diferents de sexualitats, hi ha tants llocs diferents on pots exercir el mal que crec que en altres generacions no era tan evident i no estava tan ben vist”.



Aquestes paraules, ratllades de forma raonable com a homòfobes, hauria provocat una gran discussió entre Isabel i Mario, ja que és un dels grans lluitadors contra l'homofòbia a Amèrica Llatina. Aquesta diferència d'opinions no va asseure gens bé a la socialité, ja que ho va considerar una falta de suport davant d'una greu crisi d'imatge.