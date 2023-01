Rocío Carrasco @ep

La Secció Quarta de l'Audiència de València jutjarà dijous que ve dos funcionaris de la Generalitat valenciana, un que treballava com a psicòleg i l'altra com a treballadora social interina en una oficina d'atenció a les víctimes del delicte, per presumptament accedir-hi, sense cap justificació , al sistema integral de violència de gènere (Viogén) per consultar dades personals i reservades de dues persones de notorietat pública: Rocío Carrasco i la seva exparella Antonio David Flores .

Segons el calendari d'assenyalaments facilitat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el judici està previst per dijous a les 11.30 hores a la Secció Quarta d'Audiència de València.

Els fets van succeir el 22 de març del 2021. Fiscalia acusa els dos funcionaris d'un delicte de descobriment i revelació de secrets i demana per a ells sengles penes de tres anys i mig de presó, així com una multa de 18 mesos a raó de 10 euros diaris i sis anys d?inhabilitació absoluta.

Al seu dia, la Fiscalia de València va denunciar set funcionaris per presumptament accedir de manera indeguda a l'expedient de violència de gènere de Rocío Carrasco després del primer capítol de la docusèrie 'Rocío, explicar la veritat per seguir viva', emesa per Telecinco.

El ministeri públic va obrir diligències de recerca el juny del 2021 després de detectar-se el suposat accés irregular per part de diversos funcionaris al sistema Viogen.

Transcorreguts uns mesos, finalment va formular denúncia contra set treballadors públics destinats a la Comunitat Valenciana per un possible delicte d'encobriment de secrets del 197.2, per accés indegut a base de dades.

Els treballadors públics pertanyien a diferents oficines, per la qual cosa l'assumpte es va judicialitzar als jutjats d'Alzira, Ontinyent, Moncada, Catarroja i Sueca, segons van confirmar llavors fonts del procediment. Aquest dijous se'n jutjarà dos.

Els fets es remunten al mes de març passat, quan, després de difondre's el primer lliurament del documental, es va detectar que almenys una desena de persones amb accés al sistema Viogen, al qual poden entrar, a més de la policia i jutges, funcionaris que treballen a Serveis Socials, havia consultat l'expedient de la filla de Rocío Jurado.

Interior va detectar aquest fet i, després de comprovar que aquestes persones no tenien relació amb el cas, --es pot rastrejar la identitat ja que el personal autoritzat disposa d'una clau perquè és informació confidencial-- va bloquejar l'accés.

Per part seva, des de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana es va obrir expedient per actuar administrativament i, a més, es van posar els fets en coneixement de Fiscalia.