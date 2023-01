Jessica Bueno mostra els primers detalls de la seva nova casa a Bilbao amb els seus tres fills|@instagram

Jessica Bueno comença l'any a la seva nova llar a Bilbao, ciutat on es va mudar amb el seu exmarit el 2020. Ha estat la pròpia model sevillana qui, a través dels seus perfils socials, ha ensenyat alguns detalls de com està afrontant aquesta atrafegada mudança . "Organitzant la meva nova llar. El meu primer menjar a la casa nova, superbocata", feia broma. Tot i el caos propi d'aquesta situació, l'exdona de Jota Peleteiro no ha dubtat a celebrar el Dia de Reis com es mereix, adornant la taula del menjador amb un bonic ram de flors vermelles que li han regalat i esmorzant tortell per a afrontar el dia de la manera més dolça.

De ben segur, que la que fos concursant de Supervivientes , ha passat aquesta jornada plena de màgia i il·lusió amb els seus tres fills: Fran (10), nascut del seu festeig amb Kiko Rivera, Jota Jr (6) i Alejandro (1) , tots dos fruit del seu matrimoni amb l'exfutbolista Jota Peleteiro del qual es va divorciar de manera inesperada fa només un mes després d'onze anys de relació. "Els Reis són els fills, els que de veritat porten els regals", era la reflexió del dibuixant Diminut Cielo que la influencer compartia amb la seva comunitat de seguidors.

A més, Jessica ha decidit ampliar la seva família donant la benvinguda a un gatet que ha anomenat Messi i que està omplint d'alegria el seu cor. Sens dubte, ganes de seguir endavant no n'hi falten. Aquest 2023, també emprendrà una nova aventura laboral en què serà sòcia de la seva bona amiga Lorena Bermúdez, a qui coneix des de la Universitat, i que té relació amb els seus estudis de grau en Protocol i Organització d'Esdeveniments. Igualment, reprendrà la seva carrera professional al món de la moda, tal com explicava en la seva recent entrevista amb la nostra revista. "M'ha costat afrontar aquesta etapa, però em sento amb forces".

Així mateix, està trobant el suport que tant necessita en els seus éssers estimats, entre els quals hi ha els pares de Jota Peleteiro, i ha passat gran part d'aquestes dates tan assenyalades a la seva Andalusia natal al costat del cercle més proper, amb els quals ha gaudit de divertit plans i que l'han satisfet de manyagues i atencions. "Celebrar el Nadal envoltat de família i amb els de sempre és el millor que hi ha".