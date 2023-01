Les imatges amb què descobreixen la reconciliació de Tamara Falcó i Íñigo Onieva |@EP

Si em donessin un euro per cadascun dels meus pensaments cada cop que he parlat de la ruptura de Tamara Falcó i Íñigo Onieva i de la meva teoria de la reconciliació, a hores d'ara, ja m'hauria fet milionària. I és que aquesta història continua fent parlar, i ho donarà en el futur, i com que havia avançat ja fa algunes cròniques, hem presenciat un « torna a casa per Nadal» d'allò més feliç per a aquestes entranyables dates. I a més ja està confirmat a la «bíblia pàtria del cor» com a exclusiva sorpresa, o sorprenent per a alguns, però desitjada per molts altres, entre els quals m'incloc.

Per descomptat, l'empresari ha estat complint rigorosament el que havia promès als seus familiars i als seus amics íntims , «intentar per tots els mitjans recuperar l'amor de la seva vida» , és a dir, a la seva estimada Tami. No ha deixat d'intentar, aquests últims tres mesos, reconquerir amb gestos la marquesa. I, com és ben sabut és que el món és dels valents i dels que arrisquen, es pot dir que Íñigo està recollint els fruits de la seva tenacitat. També cal valorar-ho.

Recordeu que com he dit «no havia matat ningú» i sóc fidel creient de les segones oportunitats, perquè sempre s'acaba valorant el que tenies quan ho has perdut. Si fins i tot Jesús va posar l'altra galta... qui som els altres per continuar tirant la pedra?

Onieva ha patit el seu propi via crucis, també anomenat Camí de Sant Jaume , al mes de desembre. Perquè ser pelegrí amb els elements en contra: neu, pluja, fred, curiosos diversos armats amb mòbils que tenen càmeres de darrera generació, incomoditats diverses i un llarg etcètera té un gran mèrit.

Han estat cinc dies d'allò més intensos, 120 quilòmetres en què ha gaudit de la natura, els petits santuaris, dels animals, de les vaques, sobretot, dels paisans del terra, del bon menjar gallega també, i , per descomptat, patint les butllofes típiques de tot caminant.

I això que Íñigo és un bon esportista, però de les ferides als peus no se'n salva cap pelegrí. És part del camí. Bravo per haver-ho aconseguit! I, a més, haver-ho acabat en una data tan bonica, 12 del 12 del 22, perquè segons la simbologia angelical aquest número té un significat molt poderós com a símbol de canvi positiu. I quin canvi més que el de l'empresari renunciant a la seva vida de festes per la filla d'Isabel Preysler.