Aitana i Sebastián Yatra estan junts|@RRSS

Els rumors de relació entre Aitana i Sebastián Yatra no han parat d'aparèixer des que la cantant trenqués la seva relació amb Miguel Bernardeau. Aquest fet i la bona sintonia que hi ha entre els dos artistes han fet que s'especuli més d'una vegada sobre un possible idil·li.

La presència del cantant a l'últim concert d'ella a Madrid va avivar aquesta teoria. Fa uns dies, tots dos decidien passar cap d'any junts a Londres i, encara que l'Aitana va voler deixar clar a les imatges que va compartir al seu perfil d'Instagram que aquest viatge era el d'un grup d'amics, van continuar creixent els rumors.

Doncs bé, segons la periodista Laura Fa, Aitana i Sebastián Yatra estan junts. Així ho revelava al programa de Telecinco 'Socialité', després de parlar amb l'entorn dels dos artistes: «Han confirmat que estan junts, il·lusionats i que aquests dies junts a Londres han estat meravellosos».

«El de Londres era un viatge programat i que ell s'hagi passat cada Nadal aquí ha estat per estar amb Aitana. El que al principi va ser un rotllet esporàdic el 2019, ara s'ha convertit en una mica més i hi ha els dos molt il·lusionats», manifestava la col·laboradora de 'Sálvame'.

La col·laboradora va puntualitzar que «no sé si la causa de la ruptura amb Miguel Bernardeu va ser Sebastián Yatra, perquè tots dos són personatges molt hermètics, i no seria el millor per a la imatge d'Aitana reconèixer que va ser un intercanvi de cromos», tancava Laura Fa .