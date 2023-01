Shakira, Piqué i Milan / @EP

Nova polèmica entre Shakira i Gerard Piqué. Divendres passat, l'exfutbolista apareixia amb el seu fill Milan a l'streaming de la 'Kings League' , el petit va participar i va parlar com un més i va conquistar els seguidors per la seva manera de moure's... però la veritat és que sembla que a la cantant no li ha fet cap gràcia veure el seu fill gran sense pixelar i participant en una conversa on es tractaven temes impropis.

Quan s'estava emetent el directe, a Twitch , ja molts seguidors comentaven en xarxes socials com els semblava que Milan hi aparegués després de la polèmica internacional que hi ha hagut l'any passat per la separació entre Piqué i Shakira. El que és cert és que la cantant està molt enfadada perquè no va donar el consentiment perquè el seu fill aparegués en aquesta xarxa social.

L'oficina de comunicació de la cantant ha confirmat aquest enuig ja que les fonts de l'entorn d'aquesta cantant "asseguren que la cantant en cap cas va donar el seu consentiment previ ni va ser consultada respecte a la participació del seu fill Milan en la retransmissió d'un projecte esportiu ".

Shakira s'ha mostrat molt protectora dels fills durant aquests mesos d'enfrontament directe amb la seva exparella per la custòdia legal dels menors. Per aquest motiu, ara estaria molt enfadada en veure com el seu fill gran ha aparegut sense pixelar a les xarxes socials.