Maria Teresa Campos @ep

Els últims dies han estat diversos els mitjans de comunicació que han activat les alarmes sobre l'estat de salut de María Teresa Campos . Avui, hem pogut saber que la presentadora ha hagut d'anar a l'hospital per fer-se diferents proves mèdiques, tal com han assegurat les pròpies filles.



Terelu Campos i Carmen Borrego han decidit posar fi a les especulacions i desvetllar com es troba la seva mare en aquests moments. És per això, que totes dues han aparegut a 'Sálvame' i ha estat la gran de les germanes qui ha confirmat que la seva mare ja és a casa: “Teresa ja ha sortit. El Nadal és complicat quan hi ha persones grans que tenen rutines i es canvien”.



Les germanes han revelat que el 31 de desembre passat, María Teresa Campos va tenir una caiguda al llit i el metge es va desplaçar fins al seu domicili per confirmar que estava tot bé i no havia estat gens greu. Fins avui, la veterana presentadora seguia tenint molèsties pel que ha acabat acudint a l'hospital: “Com seguia queixant-se, hem vingut a fer-li radiografies ia més, com que està força feble i menja molt poc, ha sortit que té una anèmia controlable”.



Després del diagnòstic, ha estat la mateixa metgessa qui ha decidit donar-li l'alta perquè pugui descansar a casa: “La doctora ha decidit que era millor portar-la a casa perquè a l'hospital està més nerviosa. Li han ajustat la medicació que tenia”. A més, Terelu ha assegurat que elles mateixes pensaven que la seva mare hauria d'estar uns quants dies ingressada, però la decisió final l'han pres les metgesses: “Han decidit que era millor que estigués tranquil·la a casa”.



Un contratemps que ha alarmat tota la família, però que finalment s'ha quedat en un gran ensurt: “Nosaltres la notàvem amb una baixada física i l'analítica ens ha tranquil·litzat” . Alejandra Rubio ha volgut visitar la seva àvia, però la mateixa Terelu ha hagut de dir-li que “es tornés perquè li donarien l'alta”. D'altra banda, no se sap res sobre els altres dos néts de María Teresa Campos.