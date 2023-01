Portada de la col·laboració de Shakira amb Bizarrap - TWITTER

Aquest dijous a la 1.00 hora espanyola s'estrenarà a totes les plataformes la cançó que Shakira ha fet amb Bizarrap, però ja s'ha filtrat part de l'àudio de la cançó i sembla que la seva exparella, Gerard Piqué , tornarà a sortir escaldat amb el nou tema de la cantant.

"Una lloba com jo no està per paios com tu" , ha estat l'únic vers de la cançó que es coneixia fins ara de forma oficial, però la filtració ha permès conèixer el contingut íntegre del tema. A continuació, us deixem les millors frases:

En un àudio amb molt mala qualitat però on s'aprecia la veu de Shakira, es pot escoltar com a contínua la cançó: "Una lloba com jo no està pa paios com tu. A tu et vaig quedar gran per això estàs amb una igualeta que tu" , afirma el fragment, llançant una dard enverinat a Piqué ia la seva actual núvia, Clara Chía .

La cantant continua amb una sèrie de jocs de paraules que fan una clara referència a Piqué: "Això és per que et mortifiqui, mastega i empassa per que no piqui. Vaig entendre que no és culpa meva que et critiquin. Jo només faig música, perdó que et sal-piqui",

Shakira ja va treure dos temes que es podien considerar punyals contra Piqué, Te felicito i Monotonia. Tot i això, els productors d'aquestes cançons van afirmar que aquestes es van gravar quan encara estaven junts i que el futbolista va arribar a escoltar-les