Tamara Falcó i Iñigo Onieva, després de la seva reconciliació / Instagram @ionieva

"L'amor guanya, i és el que ha prevalgut i el que ens ha portat fins aquí després d'aquests mesos tan durs, però l'amor que sentim l'un per l'altre contra tot pronòstic ens ha tornat a unir (...) Allò viscut després de la nostra ruptura, ha estat probablement l'episodi més dur i desagradable de la meva vida, però no obstant em quedo amb el que és bo, i és que també ha estat una lliçó molt valuosa, de la qual en trec moltíssimes lectures positives, sobretot el saber, no el que vull a la meva vida, que això ho tenia clar, sinó el que NO VULL (...) El que més vull al món ets tu i estic completament enamorat de tu. Ets un àngel que Déu ha posat en el meu camí, que treu el millor de mi i em fa voler ser millor persona en allò personal, professional i espiritual.Ha estat un aprenentatge on m'adono que no hi ha res que es pot anteposar a tu. La meva absoluta prioritat ets tu, la teva felicitat i el nostre projecte conjunt de parella i de família.El meu únic objectiu és fer-te feliç cada segon e la teva vida, o millor dit, cada “nano segon”! Lluitaré per recompensar el patiment que t'he provocat amb una vida plena de felicitat i d'amor. On compartir rialles, reptes, plors, projectes, tot! Em considero l'home més afortunat del món i no et puc admirar més! Fa falta molta valentia per haver-nos donat una oportunitat, però I won't let you down! T'estimo el meu amor!". Aquest és el romàntic missatge amb què Íñigo Onieva s'ha declarat públicament Tamara Falcó després de la idíl·lica escapada al Pol Nord amb què han segellat la seva reconciliació.

Unes precioses paraules amb què, públicament ia través de les seves xarxes socials, l'empresari ha volgut cridar al món que està enamorat de la filla d'Isabel Preysler, amb qui afronta una nova etapa plena de felicitat i d'il·lusió, convençut que no desaprofitarà la segona oportunitat que li ha donat la marquesa de Griñón, amb què ja planeja el casament.

De nou a Madrid després del seu viatge romàntic amb Tamara, Íñigo ha reprès les rutines i aquest dijous al matí ha reaparegut sortint del seu pis de solter al centre de la capital per tornar a la feina després de les vacances més especials de la seva vida.

Amb un gran somriure que reflecteix com està de feliç després de la seva reconciliació, l'enginyer s'ha mostrat força menys eloqüent davant les càmeres que a les seves xarxes socials i, esquiu, ha evitat revelar detalls dels dies que ha passat amb la socialitat al Pol Nord ni avançar res sobre els seus plans més immediats ara que han parlat públicament de la seva reconciliació. "Com sempre res a dir. Moltes gràcies" han estat les seves úniques paraules en una tornada a la normalitat amb sabor dolç per haver recuperat, després de tres mesos de patiment, Tamara.