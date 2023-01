Chenoa @ep

Shakira ha fet història amb el llançament de la seva nova col·laboració amb Bizarrap . És indiscutible, el món està commocionat després d'escoltar aquest repartiment de zascas sense pietat cap a Gerard Piqué i Clara Chía .

"Les dones ja no ploren, les dones facturen", diu Shakira a la cançó. Tota una declaració d'intencions que ha fet recordar altres ruptures sonades a l'escena mediàtica espanyola. I en aquest país, quan parlem de ruptures, és impossible no recordar Chenoa sortint de casa seva en xandall i explicant que havia trencat amb David Bisbal. Ja han passat dues dècades des de llavors, i ningú oblida aquest moment. És impossible.

Per això, les xarxes han trigat poc temps a demanar a Chenoa que faci una col·laboració amb Bizarrap per donar la broqueta final a una història que ha estat protagonista de les xafarderies dels espanyols durant anys. Fins i tot alguns usuaris de Twitter han suggerit com podrien ser les rimes d'aquesta col·laboració: "Ja no sóc la teva Ventafocs, espero que t'emportis una bona escarmienta, estic cansada de tanta falseria, ves amb la teva buleria a cantar-li a una altra tia”, ha escrit l'usuari @jacktoowell.

Chenoa, experta a estar al centre de les polèmiques, ha recollit el guant, posant un tuit on ha escalfat les expectatives sobre una possible col·laboració : "Quan tu vas...la lloba torna auuuuuuuuu..", ha afirmat la cantant. Serà possible una col·laboració? O només és producte de la fantasia i les ganes de xafarderia que hi ha a Espanya? Sigui com sigui, que Chenoa hagi esdevingut Trending Topic després que Shakira hagi publicat la seva cançó demostra que som un país apassionant.