La sessió 53 de Bizarrap, on Shakira es desfoga després de la ruptura amb Gerard Piqué, passarà a la història per ser de les cançons més polèmiques que s'han publicat. Des que va sortir a la llum, les zasques de Shakira contra el seu exmarit, la sogra i fins i tot Clara Chía han estat el principal tema de conversa dels espanyols i de mig món.

Però la venjança de Shakira encara no s'ha acabat. A la cançó, deia: "em vas deixar de veïna a la sogra" - el domicili de la colombiana a Barcelona és just al costat del de la mare de Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu -, deixant clar que no li agrada res continuar vivint a prop de la família del futbolista. Però aquesta no ha estat l'única via que ha utilitzat la cantant per deixar clar a la sogra que no la vol tenir a prop. Segons han publicat diversos mitjans, Shakira ha col·locat una bruixa al seu balcó, molt visible, mirant la casa de Montserrat Bernabeu.

La imatge del maniquí de la bruixa al balcó s'ha viralitzat a les xarxes socials. Aquí podeu veure-la desafiant la mare de Piqué:

Pel que sembla, Shakira va posar la bruixa al balcó a l'agost - just quan va escriure la cançó-, i ha ordenat al seu servei que la mantingui allà i que se n'encarregui pentinant-la cada dia, segons ha revelat en exclusiva El Programa d'Ana Rosa.

A més de la bruixa, també ha transcendit un vídeo a xarxes socials on es pot escoltar com Shakira tenia posat el seu nou tema amb el volum excessivament alt perquè ho sentís tot el veïnat: