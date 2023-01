Una formigonera arribant a casa de Shakira aquest dilluns / @EP

Convertida en la gran protagonista del moment per la cançó plena de dardaços que els dedica a Gerard Piqué ia Clara Chía, Shakira ha deixat de banda la discreció que ha marcat cadascun dels seus passos des que va anunciar la seva separació de l'exfutbolista el mes passat juny, i ja no es talla!

Així, després de carregar contra el seu ex i contra la seva actual núvia a la seva 'BZRP Music Sessions #53' - que està superant tots els rècords amb 133 milions de visualitzacions a YouTube en tan sols 5 dies - Shakira ha decidit deixar clar el mal rotllo que té amb els pares del blaugrana, Joan Piqué i Monsterrat Bernabeu; i no només nomenant la seva 'sogra' en la seva demolidora cançó al ritme de 'Em vas deixar de veïna la sogra, amb la premsa a la porta i el deute a Hisenda', sinó també passant a l'acció.

MÉS INFORMACIÓ Això és tot el que sabem sobre la bruixa al balcó de Shakira que mira amenaçant la seva sogra

I és que lluny de continuar dissimulant que la seva relació amb els seus exsogres és cordial, la colombiana ha revelat amb la seva actitud que hi ha de tot menys bon rotllo amb els avis dels fills. En primer lloc, col·locant una bruixa a mida real al balcó mirant a la casa de Joan Piqué i Montserrat Bernabeu; en teoria una 'declaració de guerra' a la seva adorada sogra per haver-la fallat recolzant sense fissures Gerard en la seva nova relació amb Clara Chía.

En segon lloc, 'amargant-los' diumenge celebrant una gran festa amb amics i alguns fans per celebrar amb tots els luxes l'èxit del seu últim llançament musical. Un 'sarao' en què no va dubtar a posar la seva trilogia de la venjança contra Piqué - 'Et felicito', 'Monotonia' i 'Session 53' - a tot volum fins ben entrada la matinada, guaitant fins i tot al seu balcó per saludar la premsa i els curiosos que es van amuntegar a les portes de la mansió que un dia va compartir amb l?exfutbolista.

I finalment, aixecant un mur (literalment) per posar més distància amb els seus exsogres. Una obra per separar les dues residències – connectades per algunes zones comunes com el jardí – que ha decidit fer ara després que la seva marxa a Miami s'hagi posposat sense data per la delicada salut del seu pare.

Així, aquest dilluns vèiem arribar una formigonera a la casa de Shakira per aixecar un mur ben alt que impedeixi una trobada per casualitat amb Joan Piqué i Montserrat Bernabeu, amb qui res queda de la complicitat de la qual la cantant presumia fins a la seva separació de Gerard.