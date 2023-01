Gerard Piqué a la sortida del Jutjat / @EP

Les imatges de Gerard Piqué arribant en un Renault Twingo a la 'Kings League' escoltant a tot volum 'BZRP Music Sessions #53, i la seva declaració d'intencions en assegurar que un Casio és "un rellotge per a tota la vida" lluint-ne un a la canell, han deixat clar que s'han pres amb humor els míssils que Shakira els dedica a ell ia Clara Chía a la seva nova cançó.

Lluny d'enfadar-se o prendre mesures legals contra el seu ex com molts auguraven, l'exfutbolista ha decidit respondre a la cantant on li fa més mal: 'declarant el seu amor' pel cotxe i el rellotge amb què aquesta compara en el seu últim llançament musical el seu nova núvia ("No sé ni què és el que et va passar.'Tàs tan estrany que ni et distingeixo. Jo valc per dos de 22. Vas canviar un Ferrari per un Twingo. Vas canviar un Rolex per un Casio").

Tot i això, sembla que Clara Chía no s'ho ha pres tan bé com el seu xicot i, al xoc que ha suposat convertir-se en protagonista del major èxit musical del moment - en què Shakira dispara a donar assegurant que "Té nom de persona bona. Clarament, no és com sona" - s'uneixen els dubtes que la jove té ara sobre Piqué.

I és que la colombiana també canta "jo amb tu ja no torno ni encara que em ploris ni em suplics", cosa que ha fet que Clara es pregunti si Gerard va intentar tornar en algun moment amb la mare dels seus fills, penedit d'haver deixat Shakira i la seva còmoda vida per ella. Uns seriosos dubtes que haurien provocat una crisi entre l'exfutbolista i la seva nòvia que, destrossada, es refugiaria aquests dies a casa dels pares intentant fugir així de la pressió mediàtica.