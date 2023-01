Laura Escanes fa pujar la temperatura d''El Desafío' amb el seu ball sota la pluja|@EP

La influencer ho està fent tot en els seus primers passos en aquest programa de desafiaments, mai més ben dit. Després de començar la setmana passada amb un repte en què va tocar la bateria amb Malú i els seus músics, ara Laura ha demostrat que podria ser una ballarina, i de les bones. A més, ho ha fet amb un grup de ballarines, sota la pluja i després d'uns assajos molt durs físicament. Una actuació que ha estat realment espectacular i que ha fet cremar les xarxes socials i fins al plató d' El Desafío . De manera metafòrica, és clar.

Molt en forma i amb un estil de vida molt saludable, la Laura ha realitzat una coreografia que no li ha d'envejar res a la que realitzava Rihanna el 2007 al seu videoclip Umbrella on ballava sota una pluja de foc.

"La gent em deia que no em fiqués a la televisió. Que jo que feia xarxes socials no havia de bregar amb certes coses negatives. La veritat és que em va sorprendre que em diguessin que hi havia tan mal rotllo en aquest mitjà. Però he de dir que jo tot ho he viscut de manera molt positiva i no he pogut emportar-me millor amb els meus companys”, assegurava Laura Escanes durant el seu pas per El Hormiguero . Un programa al qual va anar amb Florentino Fernández (50 anys) i Roberto Leal dies abans de la seva estrena.

Laura Escanes, feliç i molt enamorada d'Álvaro de Luna

Va ser precisament durant l'entrevista amb Pablo Motos, on vam poder comprovar la relació tan sòlida que manté amb el cantant. El presentador no va dubtar a fer un comentari pel qual vam saber que Álvaro estava entre el públic veient la seva nòvia. Això sí, el realitzador no va mostrar la imatge i la Laura es va posar vermell.

"Segueixo creient en l'amor, però ja m'he adonat que l'amor romàntic i per a tota la vida potser no existeix . Vull creure que sí, però és complicat", deia recentment la influencer qui l'any passat anunciava el seu divorci de Risto Mejide.