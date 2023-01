Shakira saludant els seus fans / @EP

Shakira s'ha convertit, des del llançament de la seva 'Sessión 53' amb Bizarrap, en la gran protagonista del moment. A més de polvoritzar tots els rècords amb més de 100 milions de reproduccions a Spotify i amb 183 milions de visualitzacions a YouTube, la nova cançó de la colombiana s'ha convertit no només en la seva 'venjança perfecta' contra Gerard Piqué i Clara Chía, sinó també en una mena d'himne empoderador al ritme de 'les dones no ploren, les dones facturen'.

Una frase que representa a la perfecció el moment que està vivint Shakira que, deixant de banda el seu dolor per la seva separació de l'exfutbolista i per la seva presumpta traïció amb la jove catalana - a la qual hauria conegut abans de trencar-la - ha decidit treure'l partit. I de quina manera! I és que com s'ha publicat, la colombiana hauria facturat amb el seu últim tema, en tot just 10 dies, la barbaritat de 2 milions d'euros . A més, el seu single ha desfermat una onada d'afecte sense precedents cap a la cantant, el domicili de la qual a Barcelona es troba des de fa dies ple de fans que canten els seus èxits i coregen el seu nom amb l'esperança de veure-la en persona i transmetre-li l'afecte.

Cosa que ha passat aquest cap de setmana quan, agraïda per un llibre feminista que algunes de les seves seguidores li han fet arribar a través de Tonino, Shakira no ha dubtat a treure el cap al balcó de casa seva per agrair aquest suport incondicional que, com confessa, l'ha emocionat. "Han fet tant per mi, moltes gràcies", ha exclamat la cantant que, pletòrica, prometia als seus fantàstics fans que en una estona sortiria per fer-se una foto amb elles. Una promesa que no sabem si va complir perquè les càmeres no van captar cap imatge de l'ex de Piqué fora de la seva propietat, però del que sí que van ser testimonis és de la nova dessuadora de la 'venjança' que ha estrenat Shakira.

Una peça de cotó amb una imatge serigrafiada de la cara de la colombiana i amb una inscripció que no ha passat desapercebuda per a ningú: "Les dones no ploren LES DONES FACTUREN". De tall overzise i en color cru, la cantant l'ha mantingut 'semioculta' amb la seva llarguíssima melena solta, coronada per una gorra de llana hivernal.