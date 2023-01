Personality Media , consultoria especialitzada en l'anàlisi d'imatge de personatges públics des de l'any 2005, ha aprofundit en l'històric de dades d'aquests darrers 10 anys, a la recerca dels noms - juntament amb les raons - que han pogut alterar més (en negatiu ) la seva imatge per un fet mediàtic puntual. Amb 80.000 entrevistes a l'any i més de 3.000 personalities de tota mena analitzats només a Espanya durant aquest període, busquem els casos de més rellevància quant a rostres nacionals.



Parlem de diferents tipus de caigudes: les de gran intensitat mediàtica per la seva repercussió en medis i altres de possibles per un desgast al llarg del temps en què es deteriora la imatge. I, per descomptat a tenir en compte, que sempre cau més el que és més amunt i, en aquest cas, han estat escollits personatges que al seu moment van tenir molt bona imatge, però es van veure compromesos amb alguna situació que va propiciar aquest canvi.



No són ni de bon tros els personatges amb pitjor imatge del mercat espanyol; són només aquells que han patit un canvi més gran en la seva imatge en envoltar-se d'una crisi.

Els famosos assenyalats a l'estudi

Miguel Bose : És el personatge que ha patit una major caiguda en els últims 10 anys d'Estudi de Personality Media . Caiguda violenta que s'aguditza semestralment per una teoria sobre el COVID en què va insistir durant molts mesos i, segons sembla, no es va entendre positivament pels consumidors. Si bé la seva imatge ja es debilitava des de les primeres dades que recull l'Estudi l'any 2005, on comptava sens dubte amb una millor imatge, és a finals del 2020 on pateix una primera caiguda que va arrossegant la seva confiança fins a mitjans del 2022, amb una confiança que cau un 49% fins a una puntuació mitjana de 3.

Plácido Domingo: Un dels referents en imatge de l'Estudi, amb una valoració en Confiança al voltant del 7 durant molts anys anteriors de l'anàlisi, així com altres sèries de valors que reconeixen el seu èxit professional a la seva dilatadíssima carrera. Aquesta bona percepció es trenca davant de diferents acusacions per una presumpta irregular relació amb professionals del seu entorn. Tal va ser la repercussió i la sorpresa per part dels consumidors, que la seva imatge va patir una caiguda significativa del 41%, passant del 7,2 al 4,2 el 2020. Avui, rebaixada la notícia, la seva imatge intenta repuntar… fins a properes notícies .

Imanol Arias i Ana Duato , família televisiva per excel·lència i amb fantàstiques carreres professionals, que el consumidor ha reconegut i valorat. Major ha estat la sorpresa que, davant de les notícies d'un possible frau fiscal, molt sonat el 2016, aquests dos actors amb imatge molt positiva han patit una caiguda del 35% (Imanol) i del 28% (Ana) en Confiança. En els mesos posteriors, aquests actors amb excel·lent imatge i repercussió en mitjans i que continuen amb la seva tasca professional, van aconseguir repuntar fins al 2020 on torna a tornar el soroll al voltant del judici, i la seva imatge torna a ressentir-se.

Javier Cárdenas , el conegut presentador, amb una Confiança prop del 6 el 2014 ja en plena lluita per defensar “Aixeca't i Cárdenas”, es va debilitant amb el pas del temps, amb un lògic desgast del 19% i una mitjana de 4,6 en aquesta Confiança, al final de període. Així com alguns personatges poden caure per una crisi puntual, d'altres ho fan a través d'un missatge repetit en el temps, com aquest presentador amb temes relacionats amb la política que exigia el seu espai van creant una distància en polaritzar-se l'opinió que els seus continguts generen , igual que passa amb molts altres locutors de ràdio. A la polarització hi ha l'audiència de la ràdio informativa i sobretot si es tracta de temes d'opinió política.

Julen Lopetegui. Cosa que desperta passions com el futbol, mou per igual desil·lusions i venjances. Si bé el conegut exfutbolista i entrenador va aconseguir el màxim de qualsevol entrenador de futbol al comandament de la Selecció, substituint Vicente del Bosque, la seva estrepitosa i sonada sortida recolzada per una nova aventura considerada per molts una traïció en emprendre un nou camí rumb al Reial Madrid, va afeblir en un 23% la Confiança, passant d'un 6,4 a un suspens del 4,9.

Malú, carrera de èxit musical, excel·lent descobriment davant de la càmera com Coach en el talent de més èxit durant molts anys i gràcies al qual, va aconseguir, sens dubte, una imatge positiva difícil daconseguir. Pot ser el cas més injust, on es demostra que qualsevol còctel en què se sumi la política com a ingredient, es convertirà en el més mortal dels verins. Els rumors de festeig amb un conegut polític al llarg del 2019, juntament amb la seva confirmació a finals del mateix any, encara que l'artista no ha fet ni tan sols declaracions sobre això, cau un 19% des del punt més brillant aconseguit el 2017-2018. Avui aquesta imatge mostra una recuperació lenta i positiva a l'espera de nous èxits.

Dani Mateo , humorista i cara de l'entreteniment durant molts anys en aquest país, va patir una ensopegada en una broma que no es va entendre com a tal, un altre cop estirant el factor polític. Si bé, com es demostra en el cas de Malú, l'amor i la política no ballen el mateix són, molt més delicat es pot barrejar amb l'humor. Avui, el presentador, després de la caiguda del 15%, lluita per recuperar els temps passats.

Christian Gálvez , una de les 5 cares de millor imatge a Mediaset durant els últims 10 anys, no va saber gestionar mediàticament la seva separació d'un personatge també molt estimat com Almudena Cid. Si bé el silenci per tots dos costats sempre és la millor de les medicines en aquests casos, juntament amb la desafortunada desaparició del seu programa d'èxit de la graella, va provocar una caiguda del 15%, en una de les cares més estimades del panorama televisiu, passant d'una mitjana en confiança del 7,3 a un 6,2.

Maria León, la jove i exitosa actriu i integrant d?una de les famílies més estimades d?aquest país, va formar part d?un incident puntual fa pocs mesos que va generar un 15% de caiguda en la seva confiança. Potser és el cas menys mediàtic de tots els compartits en aquest Top 10. De la mateixa manera que dades com Ana Duato van remuntar ràpidament, d'aquest cas s'esperen xifres positives de recuperació clares a finals d'aquest 2023.

Si és per una gran crisi o per un fet puntual, la imatge del personatge tendeix a recuperar-se quan torna al seu entorn professional i el focus torna a aquest entorn habitual. El que és clar és que mai torna al mateix punt de partida. Si aquesta caiguda és al llarg del temps, on el nou posicionament del personatge li provoca un desgast continu i repetit mes a mes, any rere any, la recuperació és molt més complexa i la distància al punt òptim del que partia aquesta bona imatge, quedarà molt més lluny. Qui més insisteix en el seu error, més mal es fa.