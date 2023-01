Foto: Instagram (@alicecampello)

"Vaig anar a l'hospital pensant que seria un dels millors dies de la meva vida, però va acabar així" explica Alice Campello en parlar per primera vegada de les complicacions que va patir després del naixement el 9 de gener passat de la seva filla Bella, i per les quals , com ara ha revelat durant una entrevista al programa Verissimo, del Canal 5 italià, va estar a punt de morir després de donar a llum.

La parella del futbolista Álvaro Morata ha mirat enrere per rememorar com, encara que el part va sortir "molt bé" i va ser "el més bonic". "Tenia el nadó als braços i em vaig començar a sentir malament. Tinc la imatge al meu cap d'aixecar-me el llençol i veure una hemorràgia", va dir, emocionada.

Després d'aquell bell moment, va perdre el coneixement i, com confessa, no recorda res de les 12 hores següents. "Vaig tenir una hemorràgia forta i va ser terrible perquè els metges no podien aturar-la", va detallar. "Vaig haver de quedar-me al quiròfan, em van entubar i em van fer 17 transfusions de sang. L'última esperança era un globus que em van posar. Si no hagués parat el sagnat, haurien hagut d'extirpar-me l'úter i, altrament, hauria mort" va afegir, molt emocionada.