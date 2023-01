Marie Kondo YOUTUBE

La reina de la neteja Marie Kondo ha dit que "s'ha donat per vençuda" amb la neteja i l'ordre des del naixement del tercer fill. L'experta en ordre i neteja japonesa de renom mundial va admetre que amb tres nens a cuidar, la casa de la família estava "desordenada" i que ordenar s'havia convertit en una prioritat menor ara.

"La meva casa està desordenada, però la manera com passo el meu temps és la correcta per a mi en aquest moment en aquesta etapa de la meva vida!" , li va dir al Washington Post.

La guru de l'ordre va dir que la seva vida havia canviat significativament des de l'arribada del seu fill el 2021. "Fins ara, era una netejadora professional, així que vaig fer tot el possible per mantenir casa meva ordenada en tot moment", va dir, a través de un intèrpret durant un seminari web en línia.

"M'he donat per vençuda amb això, en el bon sentit per a mi", va dir. “Ara m'adono que el que és important per a mi és gaudir el temps amb els meus fills a casa”, va sentenciar.