Amb la veu entretallada i empassant saliva, Alejandra Rubio li ha confessat a Emma García una cosa que ja començava a rumorejar-se: ha trencat amb el seu xicot Carlos Agüera . Kiko Hernández era la persona que llançava aquesta mateixa setmana la possibilitat que una notícia íntima d'Alejandra es fes pública pròximament.

Per evitar que fossin altres els que parlessin de la seva vida privada, Alejandra ha decidit seure davant d'Emma García per explicar-li que sí, que efectivament la seva història d'amor amb Carlos Agüera ha arribat al final. Tot i que Alejandra no ha explicat els motius concrets de la separació, sí que ha reconegut que es tracta d'una ruptura de mutu acord de què encara li fa mal parlar, i en què la distància ha jugat un paper important.