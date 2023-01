Arxiu - Carlos Herrera/ @EP

El conegut presentador i locutor de ràdio ha pronunciat el 'sí, vull' en un casament celebrat a Nova York i amb la presència dels seus dos fills com a testimonis.

La parella es va casar a finals del 2022 a la Gran Poma, concretament durant el pont de la Constitució del desembre passat. Va ser un casament discret, celebrat en la intimitat ia què van assistir els dos fills que el periodista va tenir durant el seu matrimoni amb Mariló Montero: Alberto Herrera , que també es dedica a la ràdio, i Rocío Crusset, model establert a Nova York. Un enllaç en què, segons sembla, també hi van ser les dues filles que té Pepa Gea d'una relació anterior.



En tornar a Espanya, el matrimoni va organitzar una celebració per celebrar la seva unió al costat dels seus éssers estimats a la finca que Herrera posseeix a El Rocío , Huelva. "El lloc", deia Carlos Herrera el 29 de desembre passat amb una meravellosa instantània de l'ermita d'El Rocío, mentre que la seva filla Rocío comentava "el lloc" al costat d'un cor vermell i altres amistats li enviaven les felicitacions. "Bravo, enhorabona a la parella", juntament amb diversos emojis d'un anell i l'ermita i la frase "he sabut que aquest era el lloc i el lloc", cosa que va fer sospitar que potser havien segellat la seva unió davant de la Blanca Coloma en aquest santuari a Almonte.

Carlos Herrera i Pepa porten junts des del 2019 i malgrat que han fet de la discreció la seva màxima mai no han ocultat els feliços

que es fan l'un a l'altre.

Carlos Herrera, que sempre ha intentat mantenir la seva vida privada molt al marge de la seva professió periodística i, sobretot, de la seva imatge pública, l'estiu passat va sorprendre tothom en publicar la seva primera imatge amb la seva parella durant unes vacances. A partir de llavors han compartit alguna foto més als seus perfils, però sense fer ostentació de la seva història d'amor.



La parella tenen molt en comú, el seu amor per la professió que comparteixen i sobretot la passió per la ràdio. Pepa Gea , de 49 anys, és periodista, locutora i presenta i dirigeix a Onda Cero el programa Más de uno Madrid, a més de ser experta en nutrició i dietètica. Es van conèixer fa més de dues dècades quan ell treballava a Onda Cero i el destí va voler que es tornessin a trobar el 2019. Carlos Herrera, de 65 anys, ha tornat a casar-se dotze anys després de la seva separació de Mariló Montero, a qui guarda molt d'afecte i entre ells hi ha una bona relació .