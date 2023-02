Tamara Falcó i Íñigo Onieva / Instagram

Immersa en els preparatius del seu casament amb Íñigo Onieva, Tamara Falcó s'ha convertit en notícia les últimes hores per un rumor que no té res a veure amb el 'sí vull' que donarà a l'home de la seva vida en tot just 5 mesos. I és que segons el tiktoker Abel Planelles –el mateix que va revelar que María Pombo estava embarassada per segona vegada– la marquesa de Griñón estaria esperant el seu primer fill als 41 anys.

Una bomba que avançava el programa ' I ara Sonsoles ' i que no trigava a fer-se viral, amb molts qüestionant com la filla d'Isabel Preysler, que sempre ha presumit de ser una bona cristiana i una creient acèrrima, s'hauria quedat embarassada abans de passar per l'altar.

La representant de Tamara no trigava a acabar amb la remor d'un cop de ploma, assegurant amb rotunditat a la revista 'Deu minuts' que la socialité no està esperant el seu primer fill. Un desmentiment al qual aviat se sumava el mateix Íñigo Onieva que, encara que poc donat a parlar amb els mitjans de comunicació, sí que ha atès el portal 'Informalia' per deixar clar, amb un breu "no és veritat" que la seva promesa no està embarassada .

De moment, i malgrat que mai no han ocultat el seu desig de formar la seva pròpia família, la parella vol anar "piano piano i passet a passet" -va declarar l'enginyer fa tan sols uns dies en ser preguntat per una possible paternitat-, estan centrats en els preparatius del casament i no es plantegen l'arribada d'un nadó a la vida fins que no siguin marit i dona; una cosa que passarà el 17 de juny.

El que sí que arribarà abans del seu anhelat 'sí vull' serà la seva convivència, ja que segons diferents mitjans de comunicació serà en dues o tres setmanes quan Tamara i Íñigo tornin a compartir pis després de diverses setmanes a cavall entre l'apartament de solter de l'empresari i la residència d'Isabel Preysler, on la socialité es va instal·lar després de la ruptura el mes de setembre passat.

Encara que es desconeix si serà la marquesa la que es mudarà a la casa del seu promès o si tots dos faran les maletes per començar una nova vida a l'àtic que Tamara va adquirir 2020 a la urbanització Puerta de Hierro - de 186 metres quadrats, 4 dormitoris i piscina privada - i la decoració i condicionament de les quals està ultimant, el que sí sembla clar és que volen passar tot el seu temps lliure junts i no esperaran fins al seu casament per tornar a compartir sostre.