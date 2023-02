Pablo Motos presentador del Hormiguero / @EP

El mític Festival de Benidorm , part indispensable de la història de la música espanyola i bressol de grans artistes patris va viure èpoques millors i pitjors, però sempre ha tingut rostres coneguts entre les seves files. Una, la de Pablo Motos en una de les seves facetes més desconegudes, quan va guanyar el festival.



Motos fa anys que és una de les cares televisives més populars. A més del seu treball davant de les càmeres, ha desenvolupat paral·lelament una intensa faceta com a empresari, amb una productora pròpia. Pablo ha parlat alguna vegada de les dues vegades en què es va arruïnar econòmicament i de com era la seva vida abans de fer-se famós televisament parlant.

El presentador va estar lligat a la música durant un temps. De fet, els seus començaments van ser com a locutor, però també com a DJ i va formar part d'un grup anomenat Jarraiz de la Frontera , especialitzat en jotes. Amb la banda va realitzar concerts i van tenir una certa repercussió al lloc d'origen i, en les seves paraules, van arribar a treure un disc del qual es van vendre, 1.200 unitats.

El 1993, a la tornada del certamen després d'haver estat cancel·lat el 1986 després de la pèrdua de l'interès del públic i l'escassa repercussió de les cançons participants. Pablo es va presentar com a part de la banda Romero i els seus Amics , un grup musical del qual formaven part també Fernando Romero, Gema García, Eva Baza i Ramiro Segrelle, que van interpretar 'Sabed, amigos' al costat de la Coral Allegro de l'ONCE. El presentador va ser el creador de la cançó, i ha comentat alguna vegada que el projecte va sorgir de manera casual.



El valencià treballava aleshores a Onda Cero i per mitjà d'un tècnic invident amb qui treballava es va acabar implicant en el projecte, trobant inspiració per compondre la cançó, que van interpretar el grup i la coral d'uns quaranta joves. La participació de Motos no es va limitar a la composició i la creació del tema. El presentador va actuar també durant la gala del certamen, pujant a l'escenari com a corista del conjunt. I van guanyar el festival.

L'ACTUACIÓ DE PABLO MOTOS EXPLICADA PER ELL MATEIX