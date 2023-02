Fotos: Europa Press



Dia marcat en vermell al calendari per a Bertín Osborne i Fabiola Martínez . I és que dimarts passat 31 de gener el seu fill Kike va fer 16 anys. L'exparella, que va anunciar la seva separació fa just 2 anys, va tornar a presumir de la seva bona relació celebrant junts, i amb una gran festa que va tenir lloc a casa de la veneçolana, aquesta data tan especial per a tots dos.

El berenar va començar a primera hora de la tarda, poc després que la model arribés a casa acompanyada per una amiga i carregada de globus per a l'aniversari, ia la qual vèiem arribar poc després tant al presentador, molt somrient, com a la seva filla Eugenia, l'única que en aquests moments viu a Madrid i que no es va voler perdre la festa.

A més, Fabiola va compartir a les xarxes socials un vídeo mostrant l'emoció de Kike, amb una corona, bufant les 16 espelmes del pastís mentre els seus orgullosos pares, el seu germà Carlos i els seus nebots, fills d'Eugenia, li cantaven l'aniversari feliç.

"El compleix ha estat fenomenal, ho hem passat molt bé" confessava una somrient Eugenia minuts després. Acompanyada pels seus tres fills - Juan, de 9 anys, Sandra de 8, i Tristán de 6 - la influencer posava rumb a casa a última hora de la tarda feliç per haver pogut celebrar amb Kike, a qui està molt unida, el seu aniversari.