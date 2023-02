Príncep Harry / @EP

Fa unes setmanes, quan va sortir a la venda 'A l'ombra', l'autobiografia del fill de Lady Di, vam conèixer aspectes molt privats de la seva vida i dels seus familiars que mai no havien sortit a la llum, però en concret, va parlar del primer episodi sexual que va viure quan era encara menor a l'exterior d'un pub amb una dona gran. Avui, aquesta persona, ha trencat el seu silenci i el seu rostre ja és prou conegut.

Sasha Walpole, la dona amb què el Príncep Harry va perdre la virginitat quan ell era menor d'edat, ha confessat per a 'The Sun' que va ronejar amb el príncep a la festa del seu aniversari. Quan tots eren a dins -i encara que es podia fumar a l'interior- aquesta va sortir amb Harry al camp que hi havia als voltants. Un episodi que va durar "cinc minuts, li vaig donar un copet al darrere i recordo la seva roba interior".

La primera vegada del fill del Rei Carles III va tenir lloc al camp mentre els escortes del jove el buscaven en un Ford Fiesta blau. Una trobada sexual que Sasha defineix com una "apassionada joguina de cinc minuts" que van mantenir quan tots dos havien begut alcohol i altres substàncies.

Després d'això, tots dos van tornar "al pub per separat, com em va proposar Harry. Però els meus amics em van veure i es van posar a riure. Jo no tenia el meu cinturó i es notava que estava una mica despentinada, de rebolcar-me al prat". Sasha ha confessat que "no sabia que ell era verge, no hi vaig pensar llavors" perquè "no tenia pinta que fos verge, semblava saber el que estava fent", però al final "vaig saber que era verge".

La susdita, ara amb 40 anys, ocupa la portada de 'The Sun' i explica que Harry, aleshores, era un jove "extrovertit, divertit, un noi normal, un del grup, sense aires". D'aquesta manera, per fi posem cara a la dona que surt a l'autobiografia del Príncep Harry , però el que no sabem és si volia que tots aquests detalls tan íntims veiessin la llum.