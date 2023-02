Shakira i el seu pare, William. Foto: Europa Press

Preocupació per l'estat de salut de William Mebarak, pare de Shakira. I és que Vanitatis va anunciar, diumenge passat 5 de febrer, que la intervenció quirúrgica a què havia de ser sotmès pròximament s'ajorna per motius mèdics.

De fet, aquest dilluns 6 estava programat que ingressés a la clínica, però finalment no ha estat així. Europa Press ha parlat amb l'entorn de la cantant i, ha confirmat que, de moment, Mebarak no ingressarà a l'hospital, ja que l'operació prevista s'ha endarrerit per motius mèdics que prefereixen no revelar, limitant-se a desmentir aquesta entrada al quiròfan que sembla que encara haurà d?esperar uns dies.