Agents de la Policia Municipal de Madrid van desallotjar aquest diumenge un establiment amb llicència per a sauna que operava com a sala de festes i 'after' al districte de Tetuan, on, malgrat que l'aforament del lloc era de 99, es congregaven 229 persones , entre elles el fill de la Infanta Elena i nét del rei Joan Carles I, Felip Juan Froilán de Marichalar i Borbó.

Segons la informació publicada per 'El Mundo', agents de paisà es van personar al local, ubicat al número 64 del carrer Orense, després de la trucada de veïns que es queixaven del soroll i el continu tràfec de persones a altes hores de la matinada.

Després d'entrevistar-se amb el titular de l'establiment, els policies van procedir a la inspecció de la sala , que tenia llicència per a activitats de sauna i relaxació amb barra.

Un cop al seu interior, van comprovar que en aquells moments el local operava com a sala de festa i discoteca, amb diversos compartiments reservats que, malgrat tenir una capacitat per a dues persones, albergaven fins a deu i 20 en alguns casos, les quals es trobaven consumint alcohol i fumant cachimbes.

Així mateix, es va procedir a l'escorcoll de diversos clients que mostraven una actitud nerviosa i intentaven fugir del lloc, i es va comprovar que portaven substàncies estupefaents. Un d'ells, fins i tot, duia un ganivet. La barra de l'establiment comptava amb el seu propi DJ i s'hi venien també begudes alcohòliques, segons el relat dels agents.

PRESÈNCIA DE MENORS

Davant l'aglomeració de persones i el risc que això suposava, els agents van procedir al desallotjament dels assistents , entre els quals va identificar diversos menors.

A les denúncies formulades contra l'establiment per desenvolupar una activitat diferent de la que li autoritzava la llicència, així com per la presència de menors i l'excés de l'aforament, s'hi han sumat les actes aixecades als clients als quals es va intervenir la droga i el ganivet.

Així mateix, altres fonts han confirmat la presència de Felip Juan Froilà de Tots Sants de Marichalar i Borbó entre els assistents a l'after.