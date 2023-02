Isabel Pantoja compta els dies per tornar a enfilar-se a un escenari set mesos després de la seva última actuació. La tonadillera comença gira per Amèrica del Nord i serà el proper 10 de febrer quan es retrobi amb el seu públic a Miami. El seu xou 'Enamórate' també el portarà el 17 a Nova York, el 19 a Los Angeles i el 26 a Puerto Rico i, abans de travessar l'Oceà Atlàntic la cantant ha volgut enviar un missatge molt especial als seus incondicionals, que l'esperen amb els braços oberts en el seu esperadíssim retorn als Estats Units.



"Hola amics sóc Isabel Pantoja. Estic a Espanya encara, però ja em queda molt poquet molt petit per arribar als Estats Units, on aterraré si déu vol a Miami, Nova York i Puerto Rico per veure la meva bella gent, la meva bell públic que tant i tant vull. I desitjo amb tota la meva ànima, si Déu vol, que tot surti meravellós. Un petó enorme" ha estat les paraules que una Isabel radiant ha volgut fer arribar als seus fans nord-americans, als quals ha confessat les ganes que ha de tornar a veure.





Un missatge que ha publicat al seu compte oficial d'Instagram, que ha gravat a la terrassa de l'hotel on s'allotja a Madrid - on fa uns quants dies que assaja i prova el seu nou vestidor per a la gira - i per al qual l'artista ha triat un look informal encara que molt cuidat, ja que a la seva característica cueta tirant, impecable, s'uneix un maquillatge en tons terra que l'afavoreix especialment. Pel que fa a la seva vestimenta, Pantoja ha optat per un abric de drap gris amb grans solapes i detall de pèl a les butxaques, i una bufanda de quadres en gris, marró i crema.



Una inesperada reaparició amb què Isabel escalfa motors per tornar als escenaris i amb què, a més, ha mostrat com està de recuperada, lluint una cara una mica més plena i menys demacada que en les seves últimes aparicions públiques.