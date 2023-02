Tamara Falcó, en una imatge d'arxiu / @EP

Novetats al voltant del casament de Tamara Falcó i Íñigo Onieva . Mentre la parella segueix jugant a la distracció amb el lloc on es donaran el 'sí vull' i no confirmen ni desmenteixen si la cerimònia religiosa tindrà lloc a la petita capella del palau El Rincón, l'última cosa que hem sabut és que la parella ha posposat la data del seu enllaç i ja no serà el 17 de juny, sinó el 8 de juliol.

Un canvi important revelat en exclusiva per 'El programa d'Ana Rosa' i confirmat per l'enginyer en un xat d'amics, limitant-se a explicar que el retard de gairebé tres setmanes es deu a "problemes logístics" que no ha especificat.

Mentrestant, l'entorn de Tamara llisca que el motiu d'aquest canvi d'última hora inesperat és perquè una de les seves millors amigues - tot apunta que es tracta d'Isabelle Junot, dona del seu cosí Álvaro Falcó - està embarassada i surt de comptes a mitjans de juny, per la qual cosa modificant la data del casament s'asseguraria que dues persones tan presents per a ella poguessin ser presents en el seu gran dia.

Una informació que ha aixecat una gran polseguera els últims dies i sobre la qual la marquesa de Griñón prefereix no fer declaracions. En la seva reaparició pública després de filtrar-se que li donarà el 'sí vull' a Íñigo el 8 de juliol i no el 17 de juny, Tamara s'ha mostrat despreocupada i molt somrient , però sense ganes de parlar.