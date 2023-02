Marta lopez k0uF 1200x630

Doríssims moments per a Marta López . I és que tal com ha anunciat destrossada a través de les xarxes socials, el seu pare, Teyo López , ha mort aquest dimarts després d'una llarga malaltia. "Estic tractant de ser fort, però no m'agraden els comiats. Bon viatge pare" ha estat l'escarit missatge que ha publicat, amb una imatge en blanc i negre del seu progenitor fent el servei militar, per compartir amb els seus seguidors al voltant de les 3 de la matinada la punyent pèrdua que l'ha deixat sumida en la més absoluta desolació.



El pare de la col·laboradora feia uns quants anys que estava molt delicat de salut i era habitual que - durant els períodes que ha passat a l'hospital en les últimes èpoques - Marta es desplacés fins a Lleó sempre que la seva agenda els ho permetia per cuidar el seu progenitor, amb el que tenia un enllaç molt especial.



A més, en més d'una ocasió li va enviar afectuosos missatges tant des de 'Ja es mediodía' com des de 'Sálvame', convençuda que el seu pare superaria aquest sotrac i tornarien a gaudir de la vida junts: "Pare, que ens estàs veient des del hospital. T'estimo molt, campió, un petonet" , li deia fa uns mesos.



Una trista notícia a la qual no han trigat a reaccionar tant els seus seguidors com nombrosos rostres coneguts, que han volgut enviar tot el seu suport a Marta després d'aquesta punyent pèrdua; Tamara Gorro, Manu Tenorio, Omar Montes, Gema López, Makoke, Amor Romeira, Omar Sánchez o Víctor Sandoval, entre d'altres, han comentat la publicació amb què la col·laboradora ha volgut donar el seu darrer adéu públic al seu pare.