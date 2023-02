Mario Vargas Llosa / @EP

Intentant jugar a la distracció després dels insistents rumors de reconciliació pels cada vegada més freqüents partits entre tots dos, Mario Vargas Llosa i Patricia Llosa abandonaven aquest dimarts per separat, i amb minuts de diferència, casa seva familiar del centre de Madrid per posar rumb a París , on el premi Nobel serà nomenat el dia 9 membre de l'Acadèmia Francesa de la Llengua. Tot i això, un cop a l'aeroport, l'exmatrimoni es retrobava i agafava el mateix vol a la ciutat de l'amor, confirmant així que la peruana estarà al costat del pare dels seus fills en un dels dies més especials de la seva carrera.

I ha estat precisament un dels seus fills, Álvaro Vargas Llosa, l'encarregat de publicar la primera fotografia de Mario i Patricia junts a París, a la casa que l'escriptor posseeix a la capital francesa: "Amb els meus pares a París, en vigílies de "grans esdeveniments" ha compartit a Twitter, acompanyant aquest breu text d'una imatge amb els seus progenitors d'allò més somrients; i, en el cas de l'ex d'Isabel Preysler, també relaxat, ja que el veiem recolzat sobre una butaca amb reposapeus davant d'una prestatgeria plena de llibres.

Una confirmació que Patricia acompanyarà l'escriptor a la cerimònia amb què dijous que ve ingressarà a la prestigiosa Acadèmia Francesa, convertint-se així en el primer autor en llengua hispana que obté aquest reconeixement.

També estaran al seu costat els seus tres fills , Álvaro, Morgana i Gonzalo , els 'artífexs' que els seus pares hagin tingut aquest comentadíssim acostament arran de la ruptura del Nobel amb Isabel Preysler. Un acostament que molts donen per fet que es tracta d'una nova oportunitat al seu matrimoni després de la relliscada de vuit anys de Vargas Llosa amb la reina de cors, que Patricia ha aconseguit perdonar per tornar a ser la família feliç i unida que es va trencar amb l''entrada en escena' de la mare de Tamara Falcó l'any 2015.