Foto: Europa Press

Aquest dijous 9 de febrer hauria de ser un dia feliç per a Kiko Rivera, ja que compleix 39 anys. Tot i això, el fill d' Isabel Pantoja ha estat notícia perquè el dia ha començat de la pitjor manera possible... a urgències per un còlic nefrític.

Després d'anunciar que tornava a ser a l'hospital (fa pocs mesos va estar ingressat per un ictus) va voler tranquil·litzar els seguidors d'Instagram amb una story . "No s'alarmin. Però fa mal tela, telita, tela. Així vaig començar ahir a la nit de matinada el meu aniversari. Benvinguts 39", diu la publicació.

De fet, Rivera ja és a casa des d'on, amb un cert sentit de l'humor, va afegir que "vaig anar de matinada a l'hospital... ara em dol, em dol menys, però ben entradeta als 39 nen... mare meva. .. no vegis com dol. No sé si ho heu tingut alguna vegada però no els ho desitjo ni al pitjor dels meus enemics".