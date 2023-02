Foto; Europa Press

La formada per l'actriu Paula Echevarría i l'exfutbolista Miguel Torres és una de les parelles més consolidades del panorama social espanyol. Tot i això, no sembla que passin per l'altar pròximament ja que Torres, preguntat per un possible casament, va ser clar. "Està antiquat això ja, no és prioritari", va assegurar recentment.

"El més important és el que un forma no el títol en si. Cadascú hem tingut les nostres experiències passades i ara tenim una altra experiència i crec que la màxima unió que pot tenir una parella és un nen i estem molt feliços", ha afegit.