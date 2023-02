El comunicador andalús, en una imatge recent. Foto: Europa Press



Carlos Herrera ha reaparegut aquest 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio , després del casament secret amb Pepa Gea. L'enllaç va tenir lloc el 5 de desembre de 2022 a Nova York (en presència tan sols dels seus respectius fills) i que va passar completament inadvertida per a tothom fins que el 29 de gener passat Toñi Moreno li retreia, en to de broma, a els seus grans amics que no l'haguessin convidat al vostre enllaç.

El locutor radha reaparegut a la jornada Armats de Valor , organitzada per l'Associació Espanyola de Ràdio Comercial per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. "La ràdio és la meva manera de viure" ha confessat amb un somriure que encara s'ha fet més gran quan la premsa l'ha felicitat pel casament.

Herrera, que ha agraït emportant-se la mà al pit amb un "moltes gràcies" ha preguntat que "com em veieu?", volent saber l'opinió dels assistents.