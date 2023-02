Foto: Instagram (@elcordobesoficial)

"La foto de la meva VIDA!". Amb aquestes cinc paraules resumia Manuel Díaz, el Cordobés, la imatge que va compartir a Instagram amb el seu pare, Manuel Benítez, on se'ls veu abraçant-se. Després d'anys de distanciament entre tots dos, el 2022 es van començar a acostar i, ara, la relació sembla estar en un gran moment.

De fet, tots dos ja s'havien deixat veure compartint mostres públiques d'afecte recentment, quan el veterà torero va rebre un homenatge al Rectorat de la Universitat de Còrdova per celebrar el vintè aniversari de la seva proclamació com a V Califa del Toreo, una de les més altes distincions per als professionals de la tauromàquia. Un acte molt especial en què va comptar amb el suport del seu fill, Manuel Díaz, a qui no va dubtar a abraçar amb un immens somriure davant les càmeres, confessant la seva felicitat per aquest esperadíssim moment que ha trigat a arribar més de mig segle.