Vicky Martín Berrocal la que s'enorgulleix de la seva feina com a dissenyadora de núvies

Entre ells als 49 anys ha parlat del seu exmarit, Manuel Díaz 'El Cordobés', i també de la seva darrera parella, l'empresari Joao Viegas.



Segons va explicar “me'n vaig anar a Portugal, no me'n penedeixo d'haver-me'n anat. El dia que me'n vaig anar tenia clar que tornaria el dia que no funcionés i així ho vaig fer ”. Vicky Martín Berrocal i Joao Viegas van estar junts tres anys i, segons van comentar algunes amigues de la dissenyadora, i haurien estat la gelosia la que van desencadenar la ruptura. Decisió de l'andalusa. Tot i això, Vicky parla meravelles de Joao i fins i tot ha sorprès amb una declaració d'amor per a ell.

"El dia que vaig conèixer Joao, fixa't amb 46 anys, va ser el dia en què vaig conèixer l'amor, el de veritat . Un amor sa, sencer, sense drames... Vaig haver d'esperar 46 anys per viure'l d'aquesta manera", ha dit. Amb aquestes paraules, Vicky Martín Berrocal ha deixat clar que posa l'amor amb l'empresari portuguès davant del seu matrimoni amb Manuel Díaz 'El Cordobés', que el va agafar molt més jove i del que es va separar el 2001.



"Quan t'enamores és una cosa involuntària, penses per què ell i per què ara. He conegut homes amb qui no va funcionar en aquell moment però que ara serien grans companys de viatge", ha afirmat.

Vicky se li ha omplert la boca d'afalacs i bones paraules per al pare de la seva filla. "És un home meravellós... Del casament Manuel no va ser conscient fins al dia que es va casar. Va ser tot una decisió del meu pare i la meva mare, aquell esdeveniment que van organitzar. Van estar sis mesos en un hotel preparant el casament, era una bogeria i el que no es va veure! ”, ha explicat.

Vicky Martín Berrocal adora el seu exmarit i també la seva parella, Virginia Troconis. "Jo he tingut una filla amb Manuel, però no és per tenir una filla, aquesta vida no la podria viure si no fos el meu amic . Si hi hagués alguna cosa xungo no podria viure tan tranquil·la com viu i he viscut. Jo em vaig casar molt enamorada i conscient del que feia. La clau està a oblidar-te del que és dolent, en aquesta vida cal recordar tot el que és bo. Del que vaig viure amb Manuel no me'n recordo de res de dolent”, ha assegurat.

Ara ha reconegut que Joao ha estat l'amor més sa i sencer que ha sentit i l'ha deixat tan marcada que no té ganes d'enamorar-se'n.