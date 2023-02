Jorge Pérez / @EP

Jorge Pérez ha passat pàgina i, després de dos mesos allunyat del focus mediàtic per la seva polèmica nit d'amor amb Alba Carrillo , reprèn la normalitat i les regnes de la seva vida. El seu affaire amb la model no ha fet més que reforçar la seva relació amb Alicia Peña, i amb el seu suport incondicional, torna aquest dissabte a televisió.

Serà al nou programa de Paz Padilla a Telecinco, 'Déjate querer' , i en els petits fragments que hem pogut veure fins ara, l'exguardia civil es trenca en recordar com ha passat de malament després de fer-se pública la seva deslleialtat a la seva dona i, se suposa, confessa si va ser o no infidel a la coach.

Però abans de la seva esperada reaparició a la televisió, Jorge ha tornat a desfilar per al dissenyador Félix Ramiro - 'culpable' de les seves escasses aparicions en els últims mesos en confiar-hi per lluir els seus dissenys nupcials - i ha deixat clar que, encara que lluny de la petita pantalla, no ha deixat de treballar durant tot aquest temps, responent així a les declaracions d'Alba Carrillo aconsellant-li que tornés a treballar.

"El temps sol posar les coses al seu lloc, així que de mica en mica. No he parat de treballar, la veritat. Desfilant, fent coses i compromès amb les coses que faig" ha assegurat, afirmant que al marge dels seus compromisos professionals, també ha estat molt ocupat a casa seva: "No s'ha de desmerèixer la feina de la gent que treballa a casa perquè que no estigui remunerada no vol dir que no sigui imprescindible".

Sense avançar res del que li ha explicat a Paz Padilla - "et dono el telèfon, dissabte veus el programa i em dius a veure què et sembla, espero que us agradi" ha fet broma - Jorge sí que ha confirmat que està més unit que mai a la seva dona, “com ha de ser”. "Per a tothom és important la seva família, i no en aquests temps, sempre" ha confessat.

Un cop ha passat el temporal i la normalitat ha tornat a la seva vida, ¿es planteja tornar a televisió com a col·laborador de nou 'Ja és migdia' o 'Supervivientes', com s'ha rumorejat?: "No ho sé" reconeix amb sinceritat , deixant a l'aire un possible retorn en què, el que sembla clar, és que no coincidirà amb Alba, sobre la qual ha preferit no parlar. Les seves declaracions, al vídeo següent!