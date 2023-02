Tamara Falcó, Iñigo Onieva, la seva mare Carolina Molas i el seu marit, José Ignacio de Guadamillas, a la segona jornada del Global Champion Tour @ep

Nou escàndol a la vida de Tamara Falcó. La Policia Nacional va irrompre a la discoteca d'Íñigo Onieva, el futur marit de la filla d' Isabel Preysler, per trobar drogues i armes blanques. Es tracta de la discoteca Lula Club, propietat d'Onieva, que continua lligada a la vida nocturna tot i haver promès a Falcó que s'allunyaria.

Segons ha publicat en exclusiva 'El Mundo', la batuda es va produir divendres passat 10 de febrer. La intervenció policial va acabar amb cinc actes per tinença de drogues i 37 identificacions. No hi va haver cap detingut.

L'arribada dels policies va causar un gran enrenou tant a dins com a fora de la discoteca. En total, es van presentar 40 agents, alguns vestits de paisà i dividits en quatre unitats, que buscaven substàncies estupefaents i armes davant de la sospita de la seva possible presència.