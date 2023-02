El torero, en una imatge recent. Foto: Europa Press



La setmana passada, José María Ortega Aldón celebrava el seu 10 aniversari , el primer després de la separació de José Ortega Cano i Ana María Aldón. Va ser un dia molt especial en què el torero va organitzar una gran festa per al seu fill (on vam poder veure Gloria Camila, Chayo Mohedano o Rosa Benito entre altres membres de la mediàtica família) i en què, com es podia esperar, n'hi va haver una gran absent: la dissenyadora i mare del nen.

Dies més tard, Diez Minutos va publicar fotografies d'Aldón plorant desconsolada per perdre's la celebració.

Tot i això, Ortega Cano ha reaccionat amb total indiferència en la seva reaparició pública durant la presentació de la correguda solidària de Manuel Díaz 'El Cordobés' i Gonzalo Caballero a benefici del Banc d'Aliments. El torero ha dit que es troba "divinament" i ha explicat que l'aniversari del seu fill José María va ser un dia "fantàstic, tot fenomenal, en família i meravellós", fent orelles sordes a les preguntes sobre les llàgrimes d'Ana María per perdre-s'ho.